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Мероприятия организованные Министерством экономики в рамках COP29 - ФОТО

First News Media18:45 - Сегодня
Мероприятия организованные Министерством экономики в рамках COP29 - ФОТО

В рамках COP29 при организации и партнерстве Министерства экономики проведены мероприятия, посвященные вопросам климата, встречи с представителями международных организаций и официальными лицами других стран. Также, в «Голубой» и «Зеленой» зонах COP29 были установлены стенды «Торгово-инвестиционный дом». Кроме того, в Аппарате Министерства экономики, а также входящих и находящихся в подчинении Министерства структурах проведены встречи с международными партнерами и официальными лицами других стран, обсуждено развитие сотрудничества по климатическим действиям, представители Министерства выступили на различных мероприятиях и панельных дискуссиях.

Важные климатические документы и инициативы

На мероприятии «Укрепление устойчивого будущего: содействие зеленому развитию посредством финансирования» состоялась презентация Фонда действий по климатическому финансированию, который является инициативой Азербайджана по инвестированию в климатические действия в развивающихся странах. Капитал фонда предполагается сформировать за счет добровольных пожертвований обладающих углеводородными ресурсами стран, а также компаний.

С целью поддержки климатических целей дан старт Бакинской инициативе Диалога по климатическим финансам, инвестициям и торговле (BICFIT Dialogue). В связи с этим на мероприятии была принята Совместная декларация по диалогу BICFIT. В документе говорится, что Диалог BICFIT послужит глобальной платформой для поддержки разработки комплексных подходов к проблемам климата, продвижения климатических инвестиций и совместного поиска решений посредством диалога.

Состоялась презентация глобального портала зеленого роста (Yaşıl artım portalı), разработанного на основе сотрудничества Министерства экономики и Центра международного развития «Growth Lab» Гарвардского университета. Портал поможет участникам глобального энергетического перехода выявить и извлечь выгоду из возможностей зеленого роста каждой страны.

При организации Министерства экономики, между странами-членами CAREC, подписана Бакинская декларация о партнерстве с CAREC по климату, инновациям и торговле. Декларация направлена на укрепление партнерства в направлении готовности к климатическим рискам, водной, энергетической и продовольственной безопасности, низкоуглеродных решений и борьбы с изменением климата.

В рамках мероприятия Организации Тюркских Государств (TDT) подписано Бакинское министерсткое заявление о создании Партнерства TDT по климату, инновациям, зеленой экономике и торговле. В заявлении изложено общее видение будущего, основанного на инновациях, устойчивом развитии и зеленом росте.

В рамках мероприятия SPECA было объявлено об открытии Многостороннего трастового фонда SPECA. Фонд станет гибким механизмом для решения таких общих проблем как изменение климата, экономическая интеграция и устойчивое развитие. Также было подписано Бакинское совместное заявление министров о создании Диалога по климату и инновациям. В документе говорится, что Диалог будет стимулировать переход к низкоуглеродной, устойчивой экономике.

В рамках круглого стола Лидеров зеленых городов региона SPECA, организованного Европейским банком реконструкции и развития, подписана Декларация о намерениях по созданию Форума климатически умных городов. Согласно документу, города-участники будут тесно сотрудничать для реализации общих целей в сфере климата.

На министерской встрече по экономике замкнутого цикла в рамках Организации экономического сотрудничества приняты приняты Бакинская декларация по эффективности ресурсов и циркулярной повестке и Совместное заявление о запуске региональной инициативы по устойчивости ресурсов и экономике замкнутого цикла в регионе ОЭС.

Мероприятия, посвященные актуальным дискуссиям

На Сессии высокого уровня «Сила сотрудничества: совместные усилия для достижения чистого нуля», организованной Министерством экономики, Агентством поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO и Всемирным экономическим форумом, все государственные структуры, компании и институты гражданского общества призваны взять на себя общую ответственность и присоединиться к борьбе с изменением климата, разработав конкретные планы действий.

Климатическая платформа бизнеса, инвестиций и филантропии была организована на основе партнерства Министерства экономики с международными организациями. На сессиях в рамках мероприятия обсуждались инновационные финансовые решения, декарбонизация, продвижение финансовых потоков для развивающихся стран, обязательства международных компаний в области устойчивого развития, укрепление государственно-частного партнерства, ускоряющего действия по борьбе с изменением климата, и др.

На панельной сессии «Государственно-частное сотрудничество: расширение инвестиционных возможностей в климатической деятельности» обсуждалось расширение возможностей использования различных финансовых инструментов для создания «умной» климатической инфраструктуры.

На панельной дискуссии «Роль государственно-частного партнерства в управлении водными ресурсами», совместно организованной Министерством экономики и Государственным агентством водных ресурсов, обсуждались вопросы применения принципов инноваций, эффективности и устойчивости в проектах водной инфраструктуры.

На панельной дискуссии «Ценообразование на выбросы углерода: существующие проблемы и новые стратегии», организованной Государственной налоговой службой при Министерстве экономики, обсуждались эффективные методы борьбы с выбросами углекислого газа. Государственная налоговая служба также организовала круглый стол «Трансграничный механизм углеродного регулирования (CBAM)» и, совместно с компаниями «PwC Azərbaycan» и «Extreme Hangout», дискуссии на тему «Роль налоговой политики в справедливом переходном периоде».

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