Европа отвергает необоснованные обвинения в адрес Баку: Импортируемый из Азербайджана газ не может быть российским

В Еврокомиссии уверяют, что российский газ не может попадать в ЕС под видом газа из Азербайджана.

На ежедневном брифинге Еврокомиссии журналисты попросили представителя Еврокомиссии по климатическим и энергетическим вопросам Тима Макфи прокомментировать предположение о том, что Россия прямо или косвенно выигрывает от азербайджанского импорта газа в ЕС.

Представитель ЕК отметил, что Южный газовый коридор, по которому поступает азербайджанский газ в ЕС через территорию Грузии и Турции, соединен только с азербайджанскими газовыми месторождениями, а не с более широкой национальной ГТС, пишут СМИ.

«Поэтому Южный газовый коридор не поставляет российский газ в ЕС», – отметил Тим Макфи.

Он также подчеркнул, что Азербайджан за последние два года импортировал менее 1 млрд кубометров в год из России для собственного потребления и экспортирует около 24 млрд кубометров в целом, из которых примерно половина поступает на рынок ЕС.

В более давних сообщениях Еврокомиссии упоминалось, что в 2023 году страны ЕС получили из Азербайджана около 12 млрд кубометров газа, что примерно на 45% больше, чем в 2021 году.

Напомним, что в ноябре Словакия, которая остается одной из самых зависимых от российских энергоресурсов стран ЕС, заключила первый контракт на покупку газа у Азербайджана.