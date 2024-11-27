Депутат: «Тот, кто говорит, что у людей нет работы и денег - это ложь»
«Слава Богу, положение у людей хорошее», - об этом заявил в Милли Меджлисе депутат Сайяд Салахлы.
«Они ждут, чтобы государство предоставило людям деньги, тракторы. Идите, соберитесь человек по 10, скиньтесь, купите трактор, и ни у кого не просите одолжения. Главное – это вспахать землю, а государство выделяет семена, дает субсидии. Если ты лентяй, то что можно сделать? Мы объясняем, а потом они понимают. Есть и много фермеров с развитым хозяйством», - сказал он.
«Тот, кто говорит, что у людей нет работы, денег, - это ложь», - добавил депутат.
Источник: Qafqazinfo
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