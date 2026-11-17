Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за тёплый приём в Баку.

Об этом глава МИД ФРГ написал на своей странице в социальной сети X.

Он назвал Азербайджан надёжным партнёром Евросоюза и Германии, отметив, что стороны продолжают углублять отношения в рамках Стратегической повестки.

Вадефуль также заявил, что Германия выступает за мир и сотрудничество между Азербайджаном и Арменией и готова поддерживать усилия по обеспечению мира в регионе.

Thank you @presidentaz, for your warm welcome in #Baku. #Azerbaijan 🇦🇿 is a reliable partner for 🇪🇺 & #Germany. Together we are deepening our relationship with our Strategic Agenda. 🇩🇪 encourages peace & cooperation between 🇦🇿 & 🇦🇲. We stand ready to support peace in the region. https://t.co/u2Wcfp3J7T — Johann Wadephul (@AussenMinDE) November 17, 2026