Батуми стал обладателем туристического Оскара

Черноморский курортный город Батуми (Аджария) стал обладателем престижной награды World Travel Awards, известной как туристический Оскар, в категории всесезонного туристического направления, сообщил телеканал «Имеди».

Гала-церемония награждения World Travel Awards прошла на португальском острове Мадейра. Батуми конкурировал за награду с такими городами как Мельбурн, Осло, Женева, Мюнхен, Аспен, Пекин и Уистлер.

В ходе мероприятия также были выявлены лучшие мировые туристические направления, страны, отели, туристические агентства, достопримечательности и транспортные компании 2024 года.

С 2019 года Батуми уже шесть раз выигрывал престижную награду World Travel Awards.

В прошлом году Грузия впервые принимала World Travel Awards. На мероприятие, которое прошло 28-29 сентября 2023 года в Батуми, съехались более 300 представителей индустрии туризма и СМИ из 24 стран мира.