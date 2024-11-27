Батуми стал обладателем туристического Оскара
Черноморский курортный город Батуми (Аджария) стал обладателем престижной награды World Travel Awards, известной как туристический Оскар, в категории всесезонного туристического направления, сообщил телеканал «Имеди».
Гала-церемония награждения World Travel Awards прошла на португальском острове Мадейра. Батуми конкурировал за награду с такими городами как Мельбурн, Осло, Женева, Мюнхен, Аспен, Пекин и Уистлер.
В ходе мероприятия также были выявлены лучшие мировые туристические направления, страны, отели, туристические агентства, достопримечательности и транспортные компании 2024 года.
С 2019 года Батуми уже шесть раз выигрывал престижную награду World Travel Awards.
В прошлом году Грузия впервые принимала World Travel Awards. На мероприятие, которое прошло 28-29 сентября 2023 года в Батуми, съехались более 300 представителей индустрии туризма и СМИ из 24 стран мира.