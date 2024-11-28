Подросток, пострадавший в ДТП в Азербайджане, в котором погибли 6 человек, скончался в больнице
Подросток, получивший тяжелые травмы в результате страшной аварии, произошедшей вчера в Товузском районе, скончался в больнице в Гяндже.
Спасти жизнь 13-летнего Заура Гасанова, пострадавшего в результате столкновения двух автомобилей, не удалось, пишет АПА.
Тяжелое дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано ночью на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через Товузский район. Столкнулись автомобили «Мерседес» и «ВАЗ 2106». В результате аварии 6 человек, включая 5 военнослужащих, погибли на месте.
По факту возбуждено уголовное дело.
Лейла Мамедова
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