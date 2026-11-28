В аэропорту Чаршамба турецкого города Самсун учебный самолёт при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и потерпел крушение.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, на место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники аварийно-спасательной и противопожарной службы (ARFF) и соответствующих ведомств, приняты необходимые меры безопасности.

В Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции сообщили, что состояние здоровья пилота-курсанта, выполнявшего учебный полёт, хорошее, он не пострадал.