Состояние Маска за сутки выросло почти на $40 млрд
Состояние Илона Маска за сутки увеличилось на $39,7 млрд. Это следует из «Индекса миллиардеров» агентства Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), который рассчитывается, в частности, на основе стоимости акций компаний.
В пятницу акции SpaceX на бирже Nasdaq выросли на 4,83% и составили $133,59 за бумагу, а котировки Tesla закрылись ростом на 5,22%, до $400 за акцию.
За сутки состояние Маска увеличилось на 4,8% и составило $859 млрд. Он занимает первое место в «Индексе миллиардеров» Bloomberg.
12 июня Маск стал первым в мире человеком, чье состояние превысило $1 трлн, после начала торгов акциями основанной им компании SpaceX. 24 июня его активы упали до $957 млрд. Тогда он обладал статусом триллионера на протяжении практически двух недель. В октябре состояние Маска также превышало $1 трлн.