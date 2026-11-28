Партия "Процветающая Армения" (ППА) бизнесмена Гагика Царукяна обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с результатами парламентских выборов, состоявшихся в республике 7 июня.



"Борьба за справедливость продолжается: партия "Процветающая Армения" обратилась в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека", - говорится в заявлении, распространенном политической силой.

Отмечается, что в жалобе, поданной 4 ноября в ЕСПЧ, ППА утверждает, что признание результатов на некоторых избирательных участках недействительными без обеспечения повторного голосования и отсутствие эффективной судебной защиты нарушило право на свободные выборы и право на эффективное средство правовой защиты.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Явка на выборах составила 58,9%, или 1 476 769 граждан. Проходной порог для партий составил 4%, для блоков - от 8-10%. В парламент прошли три силы. Изначально партия Царукяна преодолела необходимый проходной порог в 4%, однако после так называемой корректировки Центризбиркома политической силе не хватило чуть более 100 голосов для вхождения в парламент. По данным ЦИК, "Процветающая Армения" набрала 3,996% голосов избирателей.

Источник: Sputnik Армения