В районе Едигёллер турецкой провинции Болу удалось установить связь с выехавшим из Коджаэли автомобилем, в котором находились 10 детей и трое сопровождавших сотрудников.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, поисково-спасательная операция успешно завершилась спустя примерно 10 часов.

Детей и сопровождавших их троих человек доставили в Командование жандармерии провинции Болу. Там с ними встретились министр семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир Гёкташ и министр внутренних дел Мустафа Чифтчи.

М. Чифтчи сообщил, что в поисково-спасательной операции приняли участие в общей сложности 204 сотрудника. К поискам также привлекли беспилотники.

По словам главы ведомства, после усиления сигнала с помощью мобильной базовой станции, направленной в этот район, появилась возможность связаться с находившимися в автомобиле по телефону.

Мустафа Чифтчи также сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно держал процесс под контролем.