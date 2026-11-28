Власти Ирака усилили меры безопасности на границе с Ираном, закрыв два контрольно-пропускных пункта — Поште и Шейх-Сале.



Одновременно с этим началось возведение земляных насыпей вдоль всей пограничной линии, протянувшейся от провинции Дияла до Басры.



По сообщениям телеканала Al Arabiya со ссылкой на осведомлённые источники, эти шаги направлены на пресечение контрабанды и предотвращение незаконного проникновения на территорию страны.

Кроме того, по данным телеканала, власти Иракского Курдистана в рамках борьбы с контрабандой также приступили к закрытию нелегальных переходов на границах с Ираном и Сирией.