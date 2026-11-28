В Ясамальском районе Баку задержан мужчина, укравший золотые украшения и наличные деньги из дома своих родителей.

Согласно полученной Oxu.Az информации, задержан М.Кязымлы, подозреваемый в совершении данного деяния.

Он сначала украл золотые украшения стоимостью 3 000 манатов, принадлежащие его родителям, сдал их в ломбард и получил деньги. Не удовлетворившись этим, М.Кязымлы украл из дома 2 000 манатов наличными, а также два шлема стоимостью 500 манатов с мотоцикла на территории Насиминского района.

По данным фактам проводится расследование.