Украина планирует новые кадровые назначения в военной сфере.

Как передает 1news.az, об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в социальных сетях.

По его словам, данный вопрос он обсудил с заместителем руководителя Офиса президента Украины Павлом Палисой.

"Обсудили с Павлом также отдельные кадровые вопросы в военной сфере. Проведем назначения совместно с министром обороны Украины и главнокомандующим ВСУ", - отметил Зеленский.

Кроме того, на встрече обсуждались ситуация на фронте и в войсках, а также имеющиеся потребности. По словам Зеленского, Украина готовится продолжить программу закупок пикапов в 2027 году, прорабатываются вопросы объемов закупок и финансирования.

Палиса также доложил о контактах с партнерами по вопросам поставок Украине средств ПВО, турелей и другого оборудования.

"Обсудили приоритеты работы в рамках нашей противобаллистической программы FREYJA, соответствующие договоренности с производителями в Европе. Продвигаемся в реализации программы и приближаемся к созданию действительно эффективной противобаллистической системы", - подчеркнул Зеленский.