Власти иракской провинции Васит, расположенной в центральной части страны, объявили о введении чрезвычайной ситуации на территории региона в связи со вспышкой менингита.

Об этом говорится в специальном заявлении губернатора Али Хасана Слимуна.



Губернатор Васита отдал распоряжение приостановить на два дня занятия во всех учебных заведениях "в рамках комплекса предупредительных и профилактических мер по борьбе с опасным заболеванием".

По данным министерства здравоохранения Ирака, с начала нынешнего года на территории провинции Васит было зафиксировано более 360 случаев заболевания менингитом. Пятнадцать из них имели летальный исход.