Два профсоюза, представляющие сотрудников аэропортов Парижа, объявили четырехдневную забастовку в период начала рождественских каникул.

Как передает 1news.az со ссылкой на Le Parisien, инициаторами выступили профсоюзы CGT и FO.

Акции пройдут с 5:00 17 декабря до полуночи 20 декабря, говорится в совместном заявлении организаций. В них примут участие сотрудники компании ADP, управляющей аэропортами Орли и Руасси - Шарль-де-Голль.

Они требуют повысить компенсацию транспортных расходов сотрудников на 20%, выплатить каждому работнику премию в размере 1 тыс. евро, а также открыть новые рабочие места.

Решение о проведении забастовки принято после безрезультатных переговоров с руководством компании. Профсоюзы обвиняют администрацию в нежелании идти на уступки, несмотря на выделение дополнительных 80 млн евро акционерам.

Кроме того, представители профсоюзов критикуют руководство за отказ обсуждать повышение заработной платы, ссылаясь на необходимость пересмотра тарифных сеток.