В полицию поступило сообщение о совершенной в Низаминском районе Баку краже мобильных телефонов.

Как передает 1news.az, в результате проведённых правоохранителями мероприятий был установлен и задержан ранее судимый М.Рахманов, совершивший данное деяние.

В ходе расследования выяснилось, что М.Рахманов проникал на свадебные торжества, проходившие во дворцах торжеств на территории района, и похищал мобильные телефоны гостей. Не будучи знакомым с участниками мероприятий, он заходил в рестораны, ходил между столами и наблюдал за гостями. Когда кто-либо из присутствующих вставал, чтобы потанцевать, он забирал лежавший на столе мобильный телефон и скрывался с места происшествия.

В ходе расследования было установлено, что он похитил мобильные телефоны, принадлежащие двум лицам, общей стоимостью 3 300 манатов, а затем продал их в общей сложности за 710 манатов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда М.Рахманов арестован.