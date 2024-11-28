Диагностика и стационарное лечение диабета покрываются обязательным медицинским страхованием

Сахарный диабет — это заболевание эндокринной системы, которое в народе также называют «сахарной болезнью». Инсулин, гормон поджелудочной железы, контролирует уровень сахара в крови. При его недостатке или снижении чувствительности клеток к этому гормону уровень сахара в крови долгое время остается высоким, что приводит к развитию диабета.

К наиболее распространенным симптомам диабета относятся: жажда и сухость во рту, частое мочеиспускание (особенно ночью), повышенный аппетит, постоянное чувство голода, медленное заживление ран, резкая потеря веса или ожирение. При наличии одного или нескольких из этих симптомов необходимо обратиться к эндокринологу или терапевту.

Как сообщили 1news.az в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, в перечень услуг ОМС входят консультация квалифицированного врача, уточнение диагноза, регулярное наблюдение, лабораторные и функциональные диагностические обследования, а также стационарное лечение при осложнениях. Пациентам с диабетом рекомендуется проходить следующие обследования: гликемический профиль, анализ гликозилированного гемоглобина, общий и биохимический анализ крови (на белок, холестерин, билирубин, триглицериды, ALT, AST, мочевину, креатинин, калий, натрий, кальций), электрокардиограмму и другие.

Кроме того, в стационаре все назначенные лабораторные и инструментальные исследования, используемые лекарства, медицинские материалы, манипуляции и питание покрываются за счет обязательного медицинского страхования.

Граждане могут воспользоваться указанными услугами на основании медицинских показаний и назначения квалифицированного врача в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, и в соответствующих научно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения.

Стоит отметить, что такие факторы, как наследственная предрасположенность, аутоиммунные заболевания, инфекционные болезни, неправильное питание, длительное применение некоторых гормональных препаратов, ожирение, хронический стресс, высокий уровень холестерина, низкая физическая активность, заболевания поджелудочной железы и атеросклероз, повышают риск развития сахарного диабета.

Существует два типа диабета: 1-й и 2-й. Диабет 1-го типа обычно возникает в детском или подростковом возрасте из-за недостаточной выработки инсулина поджелудочной железой. Пациентам с этим типом диабета необходимо регулярное введение инсулина. Диабет 2-го типа чаще развивается у людей старше 35 лет, особенно у тех, кто имеет избыточный вес, ведет малоподвижный образ жизни или имеет наследственную предрасположенность к этому заболеванию.

Если уровень сахара в крови долгое время остается высоким, это может привести к патологиям сердечно-сосудистой и нервной системы, глаз и почек. Для предотвращения осложнений пациенты с диабетом должны регулярно контролировать уровень сахара в крови. Рекомендуется здоровое питание, ограничение потребления продуктов с высоким содержанием сахара и жиров, алкоголя и сладких напитков, а также ведение активного образа жизни.