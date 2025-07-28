«Где же напряженность?» - Пашинян высмеял нарратив оппозиции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз раскритиковал утверждения оппозиции о якобы мрачных настроениях в обществе.

В посте, опубликованном на его странице в Facebook, глава правительства прокомментировал обвинения в том, что в стране царят напряжённость, апатия и ненависть.

«Сейчас я смотрю на кадры массовых празднований Вардавара и спрашиваю себя: где же напряжённость, апатия и ненависть?» — отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что эти чувства присущи лишь узкому кругу людей, которых он называет «псевдоэлитой», но никак не отражают настроения всего общества.

«Апатия, напряжённость, ненависть и отчаяние - это эмоции, которыми живёт псевдоэлитная группа. Их нельзя приписывать народу», — написал премьер-министр.

По его словам, в 2021 году народ верил в будущее, а сегодня он видит, что это будущее уже наступило:

«Будущее — это не потом, будущее — это сейчас».

В завершение Пашинян добавил:

«Слава мученикам и да здравствует Республика Армения!»