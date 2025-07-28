«Где же напряженность?» - Пашинян высмеял нарратив оппозиции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз раскритиковал утверждения оппозиции о якобы мрачных настроениях в обществе.
В посте, опубликованном на его странице в Facebook, глава правительства прокомментировал обвинения в том, что в стране царят напряжённость, апатия и ненависть.
«Сейчас я смотрю на кадры массовых празднований Вардавара и спрашиваю себя: где же напряжённость, апатия и ненависть?» — отметил Пашинян.
Он подчеркнул, что эти чувства присущи лишь узкому кругу людей, которых он называет «псевдоэлитой», но никак не отражают настроения всего общества.
«Апатия, напряжённость, ненависть и отчаяние - это эмоции, которыми живёт псевдоэлитная группа. Их нельзя приписывать народу», — написал премьер-министр.
По его словам, в 2021 году народ верил в будущее, а сегодня он видит, что это будущее уже наступило:
«Будущее — это не потом, будущее — это сейчас».
В завершение Пашинян добавил:
«Слава мученикам и да здравствует Республика Армения!»