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Подаренный Трампу самолет переоборудуют за счет средств, выделенных на модернизацию ядерных сил США

First News Media10:40 - Сегодня
Подаренный Трампу самолет переоборудуют за счет средств, выделенных на модернизацию ядерных сил США

Стоимость переоборудования самолета Boeing 747-8, который Дональд Трамп получил в подарок от королевской семьи Катара, вероятно, включили в программу модернизации ядерных сил США, пишет The New York Times.

Американские конгрессмены, следящие за бюджетом, заметили, что в одном из «малозаметных документов Пентагона», как пишет NYT, фигурировала сумма в размере 934 миллионов долларов, предназначенная для неназванного засекреченного проекта. Они считают, что эти деньги были предусмотрены именно на переоборудование самолета в президентский «борт номер один». При этом точная сумма, необходимая для оборудования нового «борта номер один» для президента, до сих пор неизвестна. Министр ВВС США Трой Мейнк, выступая перед конгрессом, говорил, что фактическая стоимость модернизации самолета, вероятно, составит менее 400 миллионов долларов.

Чиновники военно-воздушных сил анонимно признали, что средства на модернизацию «борта номер один» взяты за счет перевода денег с другого проекта, который сильно превышает бюджет и отстает от графика.

Речь, как поясняет NYT, идет о программе Sentinel, которая предусматривает модернизацию устаревших наземных ядерных ракет США.

Подаренный Катаром самолет потребует как минимум обновления систем связи и бортовой защиты. Кроме того, как пишет NYT, «стоит деликатный вопрос» об удалении подслушивающих устройств, которые, по подозрению американских чиновников, могут быть установлены в самолете. При этом борт, вероятно, не будет летать долго: не меньше года или двух уйдет на выполнение работ, а затем он будет передан в президентскую библиотеку Трампа после того, как он покинет свой пост в 2029 году.

В мае Белый дом получил от Катара самолет Boeing 747-8, который называют «летающим дворцом» из-за роскошного оформления. Администрация Трампа собиралась использовать его в качестве нового президентского «борта номер один». Сейчас в президентском парке используются два самолета Boeing 747-200, которые эксплуатируются с 1990 года. Военно-воздушные силы США заключили с компанией Boeing контракт на замену этих самолетов, но из-за задержек они будут поставлены не раньше 2029 года.

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