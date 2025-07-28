Стармер вызвал правительство из отпуска, чтобы обсудить признание Палестины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер срочно созвал правительство, чтобы обсудить признание Палестины как государства, пишет Financial Times.

Накануне более 200 политиков, в том числе из Лейбористской партии, подписали межпартийное письмо с требованием к Стармеру признать Палестину как государство. Глава кабмина в свою очередь считает, что вопрос требует связи с «более широким мирным процессом».

До этого французский президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция признает государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре этого года. По его словам, решение будет принято ради достижения мира на Ближнем Востоке, завершения боевых действий в секторе Газа и спасения жизней мирных жителей.