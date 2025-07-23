Французские спецслужбы проводили тайные встречи в созданной ими в Баку ассоциации для развлечений - СУД

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции, и Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова Мартин Райан заявил, что речь идет о секретном сотрудничестве и тайных встречах:

"Во французском языке слово “секретный” приравнивается к “скрытому”. На наших тайных встречах присутствовали Фредерик Девос, Лоран Лёди и другие сотрудники французского посольства. Также на этих встречах присутствовал Азад Мамедли".

Судья разъяснил Райану, что на текущем этапе процесса зачитываются его показания, данные в ходе предварительного следствия, и позже ему будет предоставлена возможность выразить свое отношение.

Затем в суде были зачитаны показания обвиняемого, данные им в ходе предварительного следствия в Службе государственной безопасности (СГБ).

Согласно этим показаниям, Фредерик Девос встречался с Азадом Мамедли и другими лицами.

"Во время встреч обсуждался конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также присутствие пакистанских наемников. Девос проявлял интерес к студентам и однокурсникам Мамедли, обучавшимся в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). Азад Мамедли предоставил ему подробную информацию об этих лицах, в том числе об азербайджанце по имени А.Ш.", - говорится в материалах дела.

Также были оглашены объяснения, касающиеся фотографий, обнаруженных в телефоне обвиняемого Райана.

Он сообщил, что на одной из встреч в ресторане Баку находился вместе с недавно прибывшими во Францию Лораном Лёди, Лораном Грарда, членами их семей и другими лицами. На этой встрече также присутствовал Азад Мамедли.

В своих показаниях Райан указал, что Бакинская Ассоциация франкофонии подчинялась посольству Франции в Азербайджане. По его словам, организацией руководила Александра - супруга Лорана Грарда. В ассоциацию принимались азербайджанцы, а под прикрытием культурно-развлекательных мероприятий там проводились тайные встречи с участием сотрудников французских спецслужб.

Обвиняемый сообщил, что Лоран Лёди связывался с ним через WhatsApp и просил никогда не звонить с открытых номеров:

"Он задавал вопросы о конфликте между Азербайджаном и Арменией, а также рассказывал, как во время службы в отделе безопасности посольства Франции в Алжире организовывались встречи с высокопоставленными лицами: они приходили в закрытой одежде, переодевались уже внутри здания посольства и только после этого проводили встречи", - говорится в показаниях.

По словам Райана, один азербайджанский журналист задал ему вопросы для интервью:

"Интервью совпало с визитом министра обороны Армении во Францию. Я дал видеоинтервью по этому поводу. После публикации я встретил Лорана Лёди у посольства Франции. Он спросил, не дал ли я интервью под давлением. Я ответил, что сделал это по собственной инициативе".

Затем были озвучены телефонные разговоры между Райаном, Азадом Мамедли и сотрудниками французских спецслужб, действовавшими под прикрытием посольства Франции.

Один из разговоров между Райаном и Мамедли касался Зангезурского коридора. Они обсуждали, какая страна будет контролировать этот коридор. Из беседы стало ясно, что Мамедли хотел, чтобы контроль над коридором осуществляли не ФСБ России, а вооруженные силы Франции.

Помимо этого, обсуждались отношения между Ираном и Азербайджаном, а также Азербайджаном и Россией.

Судья объявил, что зачитывание показаний, данных Райаном во время предварительного следствия, завершено, а обсуждение данных показаний состоится на следующем заседании.

Процесс продолжится 8 сентября.