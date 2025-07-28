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В Таиланде в ходе конфликта с Камбоджей погибли 22 человека

First News Media11:35 - Сегодня
В Таиланде в ходе конфликта с Камбоджей погибли 22 человека

По меньшей мере 14 мирных жителей и 8 военнослужащих погибли в Таиланде в ходе вооруженного конфликта в приграничных с Камбоджей районах, еще 140 человек ранены.

Об этом говорится в заявлении таиландского правительства.

По его данным, среди военных зафиксировано 103 раненых. Число эвакуированных с приграничной территории местных жителей превысило 139,6 тыс. Наибольшее количество людей покинуло провинции Сисакет, Сурин и Убонратчатхани.

Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы утром 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей.

Источник: ТАСС

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