В Турции в результате лесных пожаров погибли трое добровольцев

В турецких провинциях Бурса, Карабюк и Кахраманмараш продолжаются масштабные лесные пожары.

Как сообщает телеканал Haber Global, при участии в тушении огня погибли трое добровольцев.

Согласно информации, на местах возгораний работают более 1770 сотрудников экстренных служб и задействованы 688 пожарных машин. Кроме того, операция по тушению огня поддерживается с воздуха.

В связи с пожарами были эвакуированы жители 18 деревень и 50 кварталов.

По подозрению в причастности к возникновению пожаров задержаны трое человек. В настоящее время ведётся

расследование.