В Азербайджане принят новый государственный стандарт в области ИИ

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял государственный стандарт AZS ISO/IEC 42001:2025 "Информационные технологии - Искусственный интеллект - Система управления".

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, новый стандарт определяет требования по управлению рисками, соблюдению этических принципов и обеспечению прозрачности при применении технологий искусственного интеллекта.

Новый госстандарт был вынесен на обсуждение в Техническом комитете по стандартизации "Информационно-коммуникационные технологии" (AZSTAND/TK 05) и Институт утвердил его, включив в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

Новый государственный стандарт принят в целях реализации подпункта 8.1.5 Плана мероприятий по реализации "Стратегии искусственного интеллекта на 2025-2028 годы", утвержденной распоряжением президента страны от 19 марта 2025 года.