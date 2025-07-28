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В Азербайджане принят новый государственный стандарт в области ИИ

First News Media11:05 - Сегодня
В Азербайджане принят новый государственный стандарт в области ИИ

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял государственный стандарт AZS ISO/IEC 42001:2025 "Информационные технологии - Искусственный интеллект - Система управления".

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, новый стандарт определяет требования по управлению рисками, соблюдению этических принципов и обеспечению прозрачности при применении технологий искусственного интеллекта.

Новый госстандарт был вынесен на обсуждение в Техническом комитете по стандартизации "Информационно-коммуникационные технологии" (AZSTAND/TK 05) и Институт утвердил его, включив в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

Новый государственный стандарт принят в целях реализации подпункта 8.1.5 Плана мероприятий по реализации "Стратегии искусственного интеллекта на 2025-2028 годы", утвержденной распоряжением президента страны от 19 марта 2025 года.

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