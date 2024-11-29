Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые официально назвал убийство французскими войсками в 1944 году западноафриканских солдат резней.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ, ссылаясь на адресованное властям Сенегала письмо Макрона.

В письме он назвал произошедшее трагедией, подчеркнув важность установления всей правды о трагедии, которая произошла на фоне обострения отношений между Парижем и его бывшими колониями.

1 декабря 1944 года от 35 до 400 западноафриканских солдат, сражавшихся на стороне французской армии во время Второй мировой войны, были расстреляны французскими войсками. Причиной конфликта стал мятеж, вызванный невыплатой заработной платы. Большинство погибших являлись членами корпуса колониальной пехоты Tirailleurs Senegalais («Сенегальские стрелки»).

Президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе, комментируя письмо, заявил, что этот шаг должен «открыть двери» для полного раскрытия правды о событиях в Тиаройе.

«Франция должна признать, что противостояние между солдатами и стрелками, требовавшими заработную плату, спровоцировало цепочку событий, которая привела к резне», - говорится в письме Макрона.

Он также подчеркнул, что работа Комитета по восстановлению фактов, возглавляемого профессором Мамаду Диуфом, станет важным шагом к изучению причин трагедии.

Этот шаг Макрона совпадает с обострением отношений между Францией и ее бывшими колониями в Западной Африке. В Сенегале на недавних выборах правящая партия PASTEF получила подавляющее большинство голосов, а новый президент Файе поставил целью добиться экономической независимости от иностранных компаний, включая французские.

Файе также прокомментировал тему присутствия французских войск в Сенегале, отметив, что исторически Франция порабощала и колонизировала, оставаясь здесь.

«Трудно представить, чтобы армия другой страны, например, Китая или России, могла бы иметь военную базу на территории Франции», - заявил Файе.