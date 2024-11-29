В Баку прошел концерт камерного оркестра – ФОТО

27 ноября на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева состоялся концерт Государственного камерного оркестра Азербайджана имени Кара Караева.

Под управлением художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста АР Фахраддина Керимова, в сопровождении Государственного камерного оркестра имени К.Караева, перед слушателями выступил солист - Мирхалид Мамедзаде (флейта).

В программе прозвучали две мелодии для струнного оркестра (соч. 53) Э.Грига, концерт для флейты и струнных d-moll И.Ф.Баха и сюита для струнного оркестра К.Уилсона (первое исполнение в Баку).