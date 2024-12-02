Президент Грузии призвала школы выйти на протесты

Грузинские школы должны выйти на протесты.

К этому призвала президент страны Саломе Зурабишвили в соцсети X, передают грузинские СМИ.

«После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии», — говорится в публикации.

Новая волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Поводом послужило заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, который сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей

Накануне вечером у здания парламента Грузии началась очередная антиправительственная акция, которая продолжалась всю ночь. Это четвертый подряд день протеста, акции длятся до рассвета и заканчиваются разгоном силами спецназа.

По данным МВД Грузии на 2 декабря, в ходе акций протеста в стране были задержаны более 200 человек. Как рассказали в полиции страны, материалы дел, возбужденных в отношении 98 человек, уже переданы в суд.