В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - ОБНОВЛЕНО

В связи с Днем государственного флага, отмечаемым 9 ноября, на центральных улицах, проспектах и площадях Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров.

Как сообщает Report, марши с участием военнослужащих стартовали в 11:00 и завершились в 13:00.

11:04

В Баку по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага - на центральных улицах, проспектах и площадях проходят марши в сопровождении военных оркестров.

Как сообщает Report, марши с участием военнослужащих стартовали в 11:00 и продлятся до 13:00.

Марши организованы по следующим маршрутам:

- Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - кинотеатр "Низами" - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг - Морской вокзал;

- Аллея шехидов - комплекс "Пламенные башни" - парк Чемберекенд - станция метро "Ичеришехер" - крепостные ворота Ичеришехер - Азербайджанский государственный кукольный театр - круг Азнефть - памятник Бахраму Гуру;

- памятник Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Центральный банк Азербайджанской Республики - торговый центр "28 Mall";

- спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар" - улица Самеда Вургуна - Парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников;

- парк Г. Мусабекова - улица Абдуррагима бека Хагвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов.

Отметим, что марши также организованы на центральных улицах и проспектах Сумгайыта, Гянджи и Нахчывана.