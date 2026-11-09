Ильхам Алиев поздравил короля Камбоджи с Днем независимости

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Короля Камбоджи Нородома Сиамони с национальным праздником — Днем независимости.

В поздравительном послании главы государства говорится:

«Нас радует поступательное развитие отношений между Азербайджаном и Камбоджей. Недавний официальный визит Премьер-министра господина Хун Манета в нашу страну открыл новую страницу в межгосударственных связях и сформировал благоприятную основу для расширения сотрудничества.

Верю, что построенные на прочном фундаменте азербайджано-камбоджийские дружественные связи будут и впредь развиваться и укрепляться в интересах двух народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Камбоджи — постоянного благополучия и процветания»._