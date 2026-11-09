 Ниагарский водопад освещен цветами азербайджанского флага - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Ниагарский водопад освещен цветами азербайджанского флага - ВИДЕО

Редакция 1news13:00 - Сегодня
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Ниагарский водопад освещен цветами азербайджанского флага - ВИДЕО

Всемирно известный Ниагарский водопад подсветили цветами государственного флага Азербайджана.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на публикацию посольства Азербайджана в Канаде в социальной сети Х.

Отмечается, что подсветка водопада в сине-красно-зеленых тонах была приурочена к празднованию 8 ноября - Дня Победы и 9 ноября - Дня государственного флага.

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