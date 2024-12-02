Эмин Агаларов избран председателем правления Азербайджано-Российского Делового совета - ФОТО

В Баку состоялось очередное заседание Азербайджано-российского делового совета.

Об этом говорится в сообщении Совета.

Наряду с официальными лицами, в мероприятии приняли участие более 90 представителей организаций и структур, работающих в различных сферах экономики, в том числе сельском хозяйстве, машиностроении, нефтехимии, банковском секторе, логистике и других сферах.

Выступивший на мероприятии министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул развитие сотрудничества между двумя странами и отметил важность механизма партнерства Азербайджано-российского делового совета в контексте диверсификации торгово-экономических отношений. Было подчеркнуто, что работа, проводимая в направлении реализации совместных инвестиционных проектов и двустороннего торгового потенциала, еще больше укрепляет связи между деловыми кругами, что способствует экономическому развитию обеих стран.

Самед Гурбанов, проинформировавший о деятельности созданного деловыми кругами двух стран Азербайджано-российского делового совета, рассказал о работе, проводимой в направлении развития торговых и деловых связей между двумя странами, поддержке интересов азербайджанского бизнес-сообщества.

Согласно повестке дня заседания были проведены выборы в состав правления Совета. Председателем правления Азербайджано-российского делового совета стал учредитель компании Agalarov Development Эмин Агаларов, заместителями председателя правления избраны исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев и директор ООО Nardaran Invest Гамбар Баненярлы.

Новоизбранный председатель правления Эмин Агаларов отметил важность деятельности Совета в направлении активизации бизнес-диалога между предпринимателями и расширения возможностей партнерства для деловых кругов обеих стран.

На мероприятии Самеду Гурбанову вручена Почетная грамота за вклад в развитие экономических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Деловой совет, действующий с 2016 года, активно сотрудничает с Министерством экономики Азербайджанской Республики, Министерством экономического развития Российской Федерации, Российско-азербайджанским деловым советом и другими государственными учреждениями и профильными общественными организациями двух стран.