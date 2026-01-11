С понедельника запускаются регулярные пассажироперевозки по маршруту Гянджа-Габала-Гянджа

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с 12 января запускает регулярные пассажироперевозки по маршруту Гянджа-Габала-Гянджа.

Как сообщили в АЖД, современный электропоезд будет ежедневно отправляться с Железнодорожного вокзала Гянджи в Габалу в 10:10, а обратно - в 18:00.

Общая продолжительность поездки составит 1 час 50 минут. Маршрут включает остановки в Евлахе, Ляки и Агдаше.

Пассажирам предлагаются стандартный, стандарт+, бизнес и первый классы обслуживания. Минимальная стоимость билетов в направлении Гянджа-Габала составляет 4,30 маната, а в направлении Ляки-Габала - 1,70 маната.

Этот рейс также позволит ежедневно путешествовать из Баку в Габалу и в обратном направлении. Так, можно прибыть на станцию Ляки поездом Баку-Газах в 10:50, а затем в 11:12 отправиться в Габалу поездом, следующим в направлении Гянджа-Габала. Пассажиры на поезде Габала-Гянджа могут прибыть на станцию Ляки в 18:45 и отправиться в Баку поездом Газах-Баку в 19:02.

Билеты можно приобрести с сегодняшнего дня на сайте АЖД и через приложение ADY Mobile.

