Зара Ибрагимзаде назначена советником главного исполнительного директора PAŞA Bank

В Открытом акционерном обществе «PAŞA Bank» произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает 1news.az со ссылкой Kredit.az, Зара Ибрагимзаде назначена на должность советника Главного исполнительного директора банка. До этого, с февраля 2023 года, она занимала пост директора Департамента маркетинга «PAŞA Bank».

Ранее Зара Ибрагимзаде работала в АВВ (Международный банк Азербайджана), где в декабре 2020 года была назначена директором Департамента маркетинга и покинула банк в январе 2023 года.

Она является выпускницей Университета Джорджа Мейсона (США) и на протяжении последних 15 лет осуществляла профессиональную деятельность в Турции.

В разные годы Зара Ибрагимзаде работала в таких крупных компаниях, как LUKOIL Turkey, Akkuyu Nükleer и SOCAR Turkey, где руководила масштабными маркетинговыми и PR-проектами.

Новое назначение рассматривается как важный шаг в укреплении управленческой линии банка в сферах стратегических коммуникаций, бренд-позиционирования и усиления институционального имиджа «PAŞA Bank» на международных рынках.