Reuters: Израиль находится в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки Ирана

Израиль находится в состоянии повышенной готовности на фоне сообщений о возможных ударах США по Ирану, сообщает Reuters со ссылкой на правительственные израильские источники.

В материале говорится, что тема обсуждалась в ходе телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Марко Рубио, который состоялся 10 января.

При этом отмечается, что Израиль не выразил желания вмешиваться в дела Ирана, охваченного антиправительственными протестами.