Первый в этом году поезд из Китая по Cреднему коридору отправился в Азербайджан - ФОТО

Из Сианя по маршруту Китай-Европа отправился грузовой поезд из 45 контейнеров, загруженных фотоэлектрическими модулями, принадлежащими Китайской энергетической инжиниринговой группе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, это первый поезд, отправившийся из Китая в 2026 году по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, или Среднему коридору. Отправившийся 1 января поезд пройдет через погранично-пропускной пункт «Хоргос» в Казахстан и в конечном итоге достигнет Баку через Каспийское море.

Оперативная доставка фотоэлектрических модулей в Баку стала возможной благодаря активному участию Сианя в строительстве Транскаспийского международного транспортного коридора, а также последовательным мерам, принимаемым совместно с партнерами по коридору для снижения затрат и повышения эффективности.

В настоящее время движение поездов по Транскаспийскому международному транспортному коридору стало более интенсивным, а время транспортировки сократилось с 15-23 дней до примерно 11 дней.

Транскаспийская линия грузовых поездов Китай-Европа (Сиань) была введена в эксплуатацию в октябре 2019 года, и к концу ноября 2025 года по этому маршруту было совершено в общей сложности 466 рейсов.