 Сын Мадуро передал послание своего отца: «Не грустить»
Сын Мадуро передал послание своего отца: «Не грустить»

First News Media13:31 - Сегодня
Сын Мадуро передал послание своего отца: «Не грустить»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который в настоящее время находится под арестом в США, чувствует себя хорошо.

Об этом сообщил его сын Николас Мадуро Герра в ходе выступления на съезде правящей Единой социалистической партии Венесуэлы.

Он отметил, что адвокаты заверили родственников в хорошем самочувствии главы государства.

По словам Мадуро Герры, его отец передал послание, в котором сообщил, что с ним все в порядке и он чувствует себя хорошо, а также призвал сторонников «не грустить».

Мадуро Герра добавил, что венесуэльское правительство не сломлено, несмотря на давление со стороны США, и призвал сторонников чавизма сохранять единство.

427

