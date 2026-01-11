В Казахстане в честь 30-летия конституции амнистированы более 2 тыс. осужденных

Амнистия в Казахстане, объявленная в прошлом году и приуроченная к 30-летию конституции страны, завершена.

Амнистированы более 2 тыс. осужденных из колоний, еще 11 тыс. человек сокращены сроки наказания, сообщили в комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД Казахстана.

Также были сокращены сроки наказания 11 тыс. осужденных.

В КУИС напомнили, что амнистия не распространялась на осужденных за терроризм, экстремизм, коррупцию, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пытки, а также на рецидивистов. Всем освободившимся предоставлена соцподдержка для адаптации в обществе, добавили в ведомстве.

