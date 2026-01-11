 В Агдере сотрудник НПО подорвался на мине, ему ампутировали ногу | 1news.az | Новости
В Агдере сотрудник НПО подорвался на мине, ему ампутировали ногу

First News Media15:23 - Сегодня
В Агдере сотрудник НПО подорвался на мине, ему ампутировали ногу

11 января 2026 года на территории села Гызылоба в освобождённом от оккупации Агдеринском районе взорвалась мина.

Как передает 1news.az, информацию об этом распространило Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Сообщается, что при выполнении своих служебных обязанностей сотрудник неправительственной организации (НПО), привлечённый к гуманитарному разминированию, Керимов Эльвин Гамиддин оглу (1988 г.р.) подорвался на противопехотной мине. Пострадавшему пришлось ампутировать правую ногу выше пятки.

Эльвин Керимов был доставлен в центральную районную больницу. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

