В Азербайджане полиция задержала 5 человек по подозрению в насилии над подростком

На горячую линию Общественного объединения «Азербайджанские дети» поступило обращение от 15-летней девочки.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщила руководитель приюта Кямаля Агазаде.

По ее словам, несовершеннолетняя, 2011 года рождения, заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны трех человек.

В связи с инцидентом Министерство внутренних дел также распространило официальную информацию:

«В Бейлаганском районе в полицию поступило сообщение о совершении действий сексуального характера в отношении 15-летнего ребенка. По данному факту в Районном отделении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. В рамках расследования пять человек были задержаны в качестве подозреваемых и привлечены к следствию. Расследование продолжается».

Источник: Qafqazinfo