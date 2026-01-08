Грузия взимет плату за транзит азербайджанского бензина в Армению

Грузия взимет плату за второй транзит азербайджанского бензина в Армению.

Как сообщают армянские СМИ, об этом заявил директор компании «Mega Trade» Карен Айриян.

Он отметил, что на этот раз из Азербайджана будет импортирован не только бензин Premium, но и бензин Regular.

«Оплата за транзит существенно не повлияет на цену бензина, основное влияние на цену оказывают колебания курсов валют и мировые рыночные цены», — добавил Айриян.

Основными импортёрами азербайджанского топлива в Армению являются компании «Mega Trade» и «Shisha World». .

Отметим, что Грузия не взимала плату за первый транзит азербайджанского топлива в Армению.