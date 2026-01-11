Из Азербайджана в Армению отправлено 979 тонн топлива

Поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению продолжаются.

Сегодня поезд из 18 вагонов, груженых 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92, был отправлен со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кесик.

Груз будет доставлен в Армению транзитом через территорию Грузии.

Отметим, что 9 января 2026 года со станции Баладжары в Армению было отправлено 1 742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива - всего 2 698 тонн (в общей сложности 48 вагонов).

Ранее, 18 декабря 2025 года, в Армению было отправлено 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

