Скидки на Cyber Monday от AZAL

Национальный авиаперевозчик Азербайджана - AZAL продолжает радовать своих пассажиров специальными предложениями. Авиакомпания запустила скидочную акцию Cyber Monday.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.

Так, 2 декабря пассажиры могут приобрести авиабилеты со скидкой 30% на все регулярные международные рейсы AZAL. Для того чтобы воспользоваться скидкой, достаточно ввести промокод CM2024 в специальное поле при покупке билета на сайте авиакомпании azal.az или в мобильном приложении.

Предложение доступно на рейсах AZAL, выполняемых с 11 января по 30 апреля 2025 года.

Отметим, что акция действительна на всех классах регулярных международных рейсов, но не применяется к налогам и сборам. Предложение не действует в пиковые периоды, а также на кодшеринговых, чартерных и внутренних рейсах. Количество билетов по сниженной цене ограничено.

В рамках акции Cyber Monday скидочные авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az или через мобильное приложение. Мобильное приложение AZAL можно скачать по ссылке: https://bit.ly/azal-app.

Желаем приятных полетов и незабываемых путешествий с AZAL!