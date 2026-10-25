 В Нигерии при нападении боевиков погибли 40 человек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Нигерии при нападении боевиков погибли 40 человек

Редакция 1news23:58 - 25 / 10 / 2026
Читать на других языках:English
В Нигерии при нападении боевиков погибли 40 человек

В нигерийском штате Тараба в результате нападения вооруженных боевиков на деревню Биннари погибли по меньшей мере 40 мирных жителей.

Как передает 1news.az со ссылкой на газету Premium Times, об этом сообщили представители правозащитных организаций.

Нападение произошло в районе Карим-Ламидо. По имеющимся данным, боевики проникли на территорию штата Тараба из соседнего штата Плато.

Нападавшие поджигали сельскохозяйственные посевы, разрушали жилые дома и магазины, а также убивали местных жителей.

По словам очевидцев, число погибших может возрасти, поскольку многие жители деревни числятся пропавшими без вести.

На месте нападения продолжаются поисково-спасательные работы.

Поделиться:
293

Актуально

Мнение

Сегодня День города Губадлы

Общество

В отношении сына депутата избрана мера пресечения в виде ареста - ОБНОВЛЕНО - ...

Политика

Интересный диалог Ильхама Алиева с юными футболистами - ВИДЕО

Политика

В Турции сообщили о возможной отставке главного советника Эрдогана Октая Сарала

В мире

В Нью-Йорке ищут мужчину в маске с черепом после поножовщины в престижном районе - ФОТО

В Нигерии при нападении боевиков погибли 40 человек

Рейтинг Макрона обрушился до рекордного минимума после погромов 17 октября

В Афганистане произошло землетрясение

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Новости для вас

Переговорщик США Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург - ОБНОВЛЕНО

Пассажиры рейса из Лондона получили дозу облучения в полете: как это произошло

Зеленский назвал условие отказа Украины от вступления в НАТО

В Милан ввели войска из-за массовых беспорядков

Последние новости

Инфантино посетил в Баку матч между Sabah FK и Qarabağ FK

Сегодня, 01:19

В Нью-Йорке ищут мужчину в маске с черепом после поножовщины в престижном районе - ФОТО

Сегодня, 00:05

В Нигерии при нападении боевиков погибли 40 человек

25 / 10 / 2026, 23:58

Рейтинг Макрона обрушился до рекордного минимума после погромов 17 октября

25 / 10 / 2026, 23:40

В Афганистане произошло землетрясение

25 / 10 / 2026, 23:20

В Греции владельца сети пекарен задержали по делу о налоговом мошенничестве на 100 млн евро

25 / 10 / 2026, 23:00

Переговоры Путина и Трампа «на рабочем столе»: где и когда может состояться встреча?

25 / 10 / 2026, 22:40

Ралли «Дакар» покидает Саудовскую Аравию: где пройдёт легендарный марафон?

25 / 10 / 2026, 22:20

Трамп заявил, что предупреждал Макрона: мигранты уничтожают Францию

25 / 10 / 2026, 21:54

В отношении сына депутата избрана мера пресечения в виде ареста - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

25 / 10 / 2026, 21:37

Интересный диалог Ильхама Алиева с юными футболистами - ВИДЕО

25 / 10 / 2026, 21:14

Трамп заявил о скором проведении переговоров США, России и Украины

25 / 10 / 2026, 20:58

Стала известна причина самоотвода судей по делу сына депутата

25 / 10 / 2026, 20:37

Нетаньяху опубликовал ИИ-картинку ядерного удара по Израилю

25 / 10 / 2026, 20:25

Азербайджанский борец Санан Сулейманов стал чемпионом мира - ВИДЕО

25 / 10 / 2026, 20:05

В Турции сообщили о возможной отставке главного советника Эрдогана Октая Сарала

25 / 10 / 2026, 19:45

Дональд Трамп заявил о выборе между сделкой с Ираном и военным решением

25 / 10 / 2026, 19:40

Экстремальная «красота» молотком: почему зумеры калечат себе лица? - ФОТО - ВИДЕО

25 / 10 / 2026, 19:15

В Великобритании более 57 тыс. домов остались без света из-за шторма

25 / 10 / 2026, 18:50

Азербайджанский борец Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира

25 / 10 / 2026, 18:24
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55