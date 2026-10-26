В Нью-Йорке ищут мужчину в маске с черепом после поножовщины в престижном районе - ФОТО

Нью-йоркская полиция разыскивает неизвестного мужчину в маске с черепом после того, как он ударил ножом человека в престижном районе города Ист-Виллидж.

Как передает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в местной полиции.

«Между 32-летним мужчиной и неизвестным произошла словесная перепалка. После этого неизвестный достал нож, нанес потерпевшему ранение в живот и скрылся с места происшествия», - говорится в заявлении.

Пострадавшего госпитализировали. На фото и видео с места происшествия запечатлен темнокожий мужчина в маске с черепом.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на воскресенье по московскому времени. В эти выходные в городе проходило множество костюмированных вечеринок в преддверии Хэллоуина, который отмечается 31 октября.