ЦБА приступит ко второму этапу приема инновационных проектов

Центробанк Азербайджана в ближайшие дни начнет второй этап приема инновационных проектов в рамках специального режима регулирования.

Об этом заявил гендиректор ЦБА Вусал Халилов на VIII Международном банковском форуме, темой которого является «Надежный, безопасный и устойчивый банкинг».

Центральный банк создал специальный режим регулирования, который тестирует инновационные финансовые решения для безопасного ввода в рынок, отметил он.

По словам гендиректора ЦБ, несколько успешных продуктов было принято в рамках режима.

«В ближайшие дни начнется второй этап приема проектов», - сказал Халилов.

Гафар Агаев