ЦБА приступит ко второму этапу приема инновационных проектов
Центробанк Азербайджана в ближайшие дни начнет второй этап приема инновационных проектов в рамках специального режима регулирования.
Об этом заявил гендиректор ЦБА Вусал Халилов на VIII Международном банковском форуме, темой которого является «Надежный, безопасный и устойчивый банкинг».
Центральный банк создал специальный режим регулирования, который тестирует инновационные финансовые решения для безопасного ввода в рынок, отметил он.
По словам гендиректора ЦБ, несколько успешных продуктов было принято в рамках режима.
«В ближайшие дни начнется второй этап приема проектов», - сказал Халилов.
Гафар Агаев
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