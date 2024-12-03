ЦБА: Валютные резервы покрывают импорт товаров и услуг в Азербайджан почти за 3 года

Стратегические валютные резервы Азербайджана на 1 октября 2024 года оцениваются в 73,5 млрд долларов США, они достаточны для покрытия 35,5-тимесячного импорта товаров и услуг в республику.

Как сообщает Report со ссылкой на обзор денежной политики Центробанка за 9 месяцев, в январе-сентябре стратегические валютные резервы страны выросли на 7,3%.

По данным ЦБА, валютные резервы Азербайджана в 3,5 раза превышают показатель денежной массы в манатах (денежный агрегат M2).