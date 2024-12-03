АБА: Объем общего балансового капитала банковского сектора достиг 6,4 млрд манатов

На конец октября этого года доля просроченных кредитов в общем портфеле составляет всего 1,7%.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил президент Ассоциации банков Азербайджана (AБA) Закир Нуриев на VIII Международном банковском форуме, прошедшем в Баку.

Он отметил, что объем общего балансового капитала банковского сектора вырос на 9% и составил 6,4 млрд манатов.

«Процентный доход сектора за 10 месяцев текущего года составил 3,2 млрд манатов, а объем прибыли — 913,7 млн манатов», — сказал З.Нуриев.

Гафар Агаев