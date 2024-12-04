На месторождении «Гюнешли» скончался нефтяник

На расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря месторождении «Гюнешли» скончался нефтяник.

Об этом 1news.az передает со ссылкой на Qafqazinfo.

Сообщается, что вчера утром на платформе №15 от сердечного приступа скончался бурильщик Эльман Фарзалиев, уроженец села Еникенд Сиязаньского района. Его родные сообщили, что ему оставался всего один день до окончания вахты.

Напомним, что сегодня исполняется 9 лет со дня трагедии на месторождении «Гюнешли». 4 декабря 2015 года на глубоководной платформе №10 произошел сильный пожар, в результате которого погибли 16 человек, 17 пропали без вести.