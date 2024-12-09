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Ллойд Остин: РФ потратила на войну с Украиной $200 млрд

First News Media14:10 - Сегодня
Ллойд Остин: РФ потратила на войну с Украиной $200 млрд

Россия потеряла в войне с Украиной 700 тыс. военнослужащих и потратила на ее проведение $200 млрд.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

«С февраля 2022 года Россия понесла по меньшей мере 700 000 жертв. Она растратила более 200 миллиардов долларов. В последние месяцы Россия несла до тысячи потерь в день. А потери России только за первый год войны, похоже, превысили потери Москвы во всех ее конфликтах со времен Второй мировой войны вместе взятых», - сказал Остин, выступая на Рейгановском форуме по национальной обороне, передает Интерфакс-Украина.

Касательно помощи Украине он отметил, что в процентном отношении к ВВП более десятка членов Контактной группы сейчас предоставляют Украине больше помощи в сфере безопасности, чем США.

Как сообщалось ранее, избранный президентом США Дональд Трамп заявил, что, по его информации, потери РФ в войне с Украиной составили около 600 тыс. военных, Украины – 400 тыс.

В свою очередь, по состоянию на утро понедельника Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об уничтожении более 754 тыс. российских военнослужащих с начала полномасштабного вторжения, а президент Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что за этот период погибло 43 тыс. украинских военных.

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