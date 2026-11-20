В акватории Каспийского моря в направлении Хачмазского района проведен рейд по пресечению незаконного вылова рыбы.

Как передает 1news.az, об этом говорится в совместном сообщении Управления полиции на водном транспорте МВД, Службы береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) и Центра рыболовства и аквакультуры.

Отмечается, что оперативно-розыскное мероприятие прошло при участии сотрудников Управления полиции на водном транспорте МВД, Службы береговой охраны ГПС и Центра рыболовства и аквакультуры.

В моторной лодке марки Yamaha, остановленной в направлении поселка Набрань, были задержаны Парвиз Ханкишиев 1980 года рождения и Гасан Исаев 1997 года рождения.

У них обнаружено и изъято 29 незаконно выловленных особей осетровых рыб.

По данному факту ведется расследование.